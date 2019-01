â€‹Il parcheggio dell'ospedale di Camposampiero è in mano agli abusivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPOSAMPIERO- Si ripropone il fenomeno deinegli spazi esterni dell'o. L'altro giorno alcuni automobilisti stanchi delle ripetute richieste di denaro di uno sconosciuto in cambio di unnel parcheggio, hanno contattato la centrale operativa della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. E' emerso che l'individuo oltre a chiedere elemosina, non si accontentava di una semplice monetina, ma chiedeva una lauta ricompensa per il servizio offerto. Il pericolo era che, in caso di rifiuto, potesse danneggiare volontariamente i veicoli parcheggiati. In pochi minuti nella zona teatro della segnalazione sono arrivati gli agenti del comandante Walter Marcato. Hanno identificato un cittadino nigeriano, C.H.K. di trent'anni, già noto alle forze dell'ordine che si muoveva tra le auto del parcheggio a caccia di benefattori.