Multe agli accattoni, Giordani ne fa più di Bitonci. Tanto nessuno paga

PADOVA - In un anno sono state quasi 1000 le multe comminate dall’amministrazione Giordani a questuanti e parcheggiatori abusivi. Nonostante, fin dal suo insediamento, il sindaco Sergio Giordani abbia annunciato l’intenzione di revocare le sanzioni nei confronti degli accattoni non molesti, a palazzo Moroni non è mai venuto meno l’impegno nel contrasto di fenomeni che possono creare disagio ai padovani.Da luglio dell’anno scorso, infatti, la Polizia municipale ha comminato 971 ammende nei confronti questuanti molesti e di parcheggiatori abusivi. Ammende che valgono 100 euro. Quindi, in teoria, in un anno grazie a questa attività il Comune avrebbe dovuto incassare quasi 100 mila euro. Per forza di cose, però, chi ha onorato il dovuto, si conta sulle dita di una mano. In compenso, tra le prerogative della Polizia municipale c’è quella si sequestrare il denaro frutto della questua. Un’attività che in un anno avrebbe fruttato qualche centinaio di euro. Numeri alla mano, paradossalmente, la giunta Giordani ha totalizzato in un anno più sanzioni nei confronti degli accattoni di quelle fatte dall’amministrazione Bitonci in 18 mesi.