CAMPOSAMPIERO - «Dammi un euro amico e l'auto sarà al sicuro, non farmelo dire due volte». Sembra un modo simpatico di chiedere l'elemosina al parcheggio al benefattore di turno, ma dietro queste frasi sempre più spesso ci sarebbe un intento da parte dei parcheggiatori clandestini di intimidire gli automobilisti, obbligandoli a lasciare la moneta per non incorrere in possibili atti vandalici. E se il conducente di turno è di fretta, o non si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati