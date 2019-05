Niente passeggiata per la sicurezza, Ghidoni: «Rimandata» /Video

PADOVA - Avrebbe dovuto essere sabato 4 maggio la "passeggiata per la sicurezza" promossa da Paola Ghidoni, candidata al Parlamento Europeo per la Lega. Ma non si farà: l'appuntamento è stato rimandato, come spiega la stessa Ghidoni in un video su Facebook.

Crediamo nella democrazia. Perché conosciamo i nostri concittadini e i commercianti di Padova. Abbiamo fiducia nelle tante persone perbene che ci hanno scritto indignate per l’aggressione subita da tre ragazzi la notte del 25 aprile. E per le tante volte, in cui Padova è stata ostaggio di contrapposizioni inutili. Per responsabilità verso di loro e verso le Forze dell'Ordine, che ringrazio, abbiamo deciso di rimandare la manifestazione in programma per sabato. Non per darla vinta ai violenti, che hanno già perso. Ma per evitare il rischio di altre violenze. Invitiamo tutti a non arretrare di un millimetro. A condannare le azioni barbare dei nuovi fascisti, travestiti da partigiani. Chiediamo che questo gesto di buonsenso sia accompagnato dalla condanna della violenza da parte del sindaco di Padova e di tutti i rappresenti istituzionali. E chiediamo anche che il sindaco dica se è giusto o meno che chi giustifica la violenza possa ancora utilizzare spazi del Comune. Lo chiediamo insieme ai tanti cittadini padovani che credono nella democrazia”.

