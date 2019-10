Incinta a 13 anni, la madre: «Per noi Sinti è normale, rivoglio mia figlia»

di Michelangelo Cecchetto

ALTA PADOVANA “Voglio sapere dov’è mia figlia, ce l’hanno portata via senza dirci nulla. Lo so che è molto giovane, ma dovete capire che la nostra usanza è questa anche se la legge italiana è diversa. Devono riportarcela!” Lo ripete quasi allo sfinimento la mamma della tredicenne nomade Sinti, incinta all’ottavo mese di gravidanza, il parto è previsto il 18 novembre, che dall’ospedale di Cittadella dov’è andata per i controlli, constatata la giovanissima età, come prevede la legge, è stata portata in una struttura protetta dai Servizi sociali.