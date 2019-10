Incinta a 13 anni di un 32enne, lui insiste: «La rivoglio, denuncio tutti»

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - «Sono passate altre ventiquattro ore e non sappiamo ancora niente. La mia compagna starà piangendo disperata in una comunità chissà dove e io non posso nemmeno sapere dove sia. Sono stato di nuovo dall'avvocato e». Non ha sbollito la rabbia, anzi, ilche tra un mese avrà un figlio da una ragazzina di tredici anni . «Nella nostra cultura è un fatto assolutamente normale», continua a ripetere mentre fa la spola tra Cittadella, dove era stata ricoverata la giovane, e Treviso, dove ha lo studio il suo avvocato. Carabinieri e servizi sociali lavorano per fare luce sul rapporto tra i due, vista l'età così bassa della ragazzina e la differenza di 19 anni tra i due. Intanto il sindaco Luca Pierobon tira già le proprie conclusioni: «Indipendentemente dalla cultura, un fatto del genere è inaccettabile». Il caso fa discutere, a Cittadella e non solo.