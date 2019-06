Gita in moto con gli amici, scivola e finisce fuori strada: morto a 33 anni

di Barbara Turetta

RUBANO - Una gita in moto fino a salire a Madonna di Campiglio in compagnia di un gruppo di: ed è stato percorrendo i tornanti che scendono a Dimaro che è accaduta la tragedia. La moto di, èe per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il trentatreenne è morto sul colpo dopo una violenta caduta a terra sull'asfalto. Dramma che si è consumato davanti agli occhi degli amici. Un'ora prima, sempre in val di Sole, aveva perso la vita anche una motociclista tedesca, e purtroppo la morte di Tiso fa salire a sei il numero dei motociclisti morti in Trentino in solo due settimane.