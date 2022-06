CAMPOSAMPIERO - Nell’estate che molti definiscono della ripartenza dopo l’incubo della pandemia, mercoledì prossimo alle 20.45, con lo spettacolo di teatro ragazzi “Storie in un albero”, prende il via la rassegna “Notti aperte” con una ventina di serate fino al 30 luglio. La rassegna ha una nuova formula che prevede un mix di spettacoli, intrattenimento, iniziative culturali, ospitate in parte nel parco di villa Campello, recentemente riportato all’antico splendore e reso ancora più bello e inclusivo, in parte in piazza Castello, il salotto della città.



LE PROPOSTE

Da metà giugno a fine luglio in programma ci sono diversi linguaggi espressivi e sarà dato spazio ai pubblici più vari con serate di teatro, musica classica e corale, jazz, dj set, rock, folklore, auto d’epoca, tradizione, cinema, sport, shopping. La manifestazione è organizzata dall’assessorato alla cultura, da quello alle manifestazioni e alle attività produttive e dalla biblioteca comunale con la fondamentale collaborazione della Pro Loco e di varie associazioni cittadine.

«L’obiettivo di notti aperte - spiega la sindaca Katia Maccarrone - è vivacizzare il centro storico e di valorizzare il parco di villa Campello, ovvero, rispettivamente, il principale polo commerciale e culturale di Camposampiero, offrendo un’offerta variegata adatta ad un pubblico il più ampio possibile: bambini, famiglie, giovani, adulti hanno bisogno di riassaporare una socialità diffusa ed è quello che proveremo a facilitare con questi venti appuntamenti. In accordo con gli assessorati coinvolti e con la Pro Loco abbiamo deciso di condensare in luglio gli appuntamenti in piazza Castello e in centro storico, che poi ritornerà ad animarsi in settembre con la Festa dello Sport».



IN PROGRAMMA

Nel programma della kermesse trovano spazio gli spettacoli di teatro ragazzi della rassegna Tra palco e stelle, i concerti dell’Accademia Filarmonica e del Coro del Cai, la presentazione del libro sul Muson di Raffaele Roncato, tre serate di approfondimento culturale sul medioevo a Camposampiero tenute da Elda Martellozzo Forin, il recital “Ladies Football Club”, i tornei di beach volley a Rustega, lo spettacolo “Cattivo” di Giuliana Musso proposto dal teatro Ferrari, la Festa della trebbiatura e del pane a cura della Proloco, oltre all’ormai tradizionali intrattenimento e spettacolo nelle sere dei fine settimana in piazza Castello per tutto il mese di luglio, con un occhio di riguardo ai giovani con dj set, dance, cinema, musica rock.

Non mancherà neanche quest’anno la serata dello shopping, in collaborazione con i commercianti del centro, il 9 luglio coni negozai aperti fino a mezzanotte. «In una contingenza economica non certo facile - sottolinea l’assessore alle attività produttive, Moira Simeonato - iniziative come lo Shopping Night hanno lo scopo di dare visibilità al nostro tessuto commerciale. Il connubio spettacoli-acquisti ha già dimostrato in passato di poter funzionare e da questo punto di vista la speranza è di poter presentare in quella sera le nostre migliori proposte ai cittadini».