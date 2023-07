TREVISO - Chi avrebbe mai pensato che il violino, emblema della classicità, potesse trovare spazio in una discoteca? Eppure, Eudora Nasato sta portando questo strumento anche negli ambienti della musica tecno e pop moderna facendo la “ violinist performer ” nei locali del trevigiano. Studentessa di Conservatorio, la ventenne originaria di Selvana di Treviso sta riscuotendo un notevole successo tra i giovani con il suo violino elettronico ad amplificazione nel panorama degli eventi notturni e delle discoteche, un ambiente di norma completamente estraneo alla strumentistica classica, dimostrando come sia possibile avvicinare due mondi apparentemente così lontani.

Il violino in discoteca, ecco com'è iniziata la passione di Eudora