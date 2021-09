Zucchero sulla scacchiera, pronta una palatea da 2200 posti per il suo tour "Inacustico"

MAROSTICA - È una delle date più attese della scena musicale italiana. Domenica 26 settembre alle 21 Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà in piazza Castello a Marostica per una tappa del tour “Inacustico 2021”. Per l’occasione verràallestito un grandioso palco sulla scacchiera con una platea di 2200 posti. L’annuncio del concerto ha sorpreso tutti. Zucchero infatti è prima all’Arena di Verona, poi il 26 a Marostica, dove sarà possibile ascoltare una delle star italiane più amate in una versione intima e in un contesto di medioevale bellezza con la piazza scaligera incastonata fra due castelli.

APPROFONDIMENTI 78 MOSTRA DEL CINEMA "Metti una sera a cena" Sting e Zucchero: grandi della... BATTIATO VERONA WEB Battiato, il tributo a Verona: l’ultimo saluto che commuove il...

Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “Inacustico D.o.c. & More”, contenente tutti i brani del disco di inediti “D.o.c.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Si tratta del primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Nell’ultimo anno Zucchero, per accorciare la distanza con il suo pubblico, in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19”.

Intanto l'evento con Fiorella Mannoia, annunciata il 22 a Bassano del Grappa, è stato rinviato e si svolgerà nel marzo dell'anno prossimo.