ALBIGNASEGO - La notizia del grave incidente stradale di San Giorgio in Bosco che è costata la vita aè arrivata nelle prime ore del pomeriggio anche addove la vittima viveva con la madre in via Marconi. Quella del quarantottenne è stata una vita difficile, costellata da problematiche fisiche gravi.Ad Albignasego tutti lo conoscevano e lo ricordano sfrecciare in sella alla sua piccola moto di colore giallo fiammante. Nicola non si era mai sposato, amava trascorrere il proprio tempo libero in paese. Era benvoluto da tutti. Era un artigiano. Amava sentirsi utile e quando poteva non si tirava mai indietro per aiutare il prossimo. «Lo ricordo come una splendida persona - ha detto ieri l'assessore comunale Federico Rampazzo - la sua non è stata una vita