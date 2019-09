Il museo che insegna a curarsi mangiando in modo sano

di Federica Cappellato

PADOVA - Si fa presto a dire Mangia sano!, un ritornello tipico del mese settembrino quando, tornati dalle ferie spesso sinonimo (anche) di libertà culinaria, eccessi e sregolatezze, si tenta di rimettersi in riga. A titillare l'amor proprio, sollecitandolo a prendere provvedimenti che fanno l'occhiolino non solo alla bilancia, ma anche allo specchio, giunge una mostra laboratorio allestitada oggi fino alle idi di marzo dell'anno prossimo. Il titolo è già tutto un programma, mix di promessa e di impegno personale e collettivo: Io vivo sano. Di sottotitolo fa Alimentazione e Dna, perché il cibo non ha naturalmente gli stessi effetti su tutti e bisogna guardarsi dentro per capire. Il progetto è ideato dalla Fondazione Umberto Veronesi che, fin dal suo nascere nel 2003, ha perseguito un unico obiettivo: promuovere il progresso delle scienze, risorsa del benessere del singolo e della crescita etica, civile e sociale della collettività. «La scienza deve sempre agire per e con l'essere umano ha più volte dichiarato il Fondatore Umberto Veronesi - e questo significa rispetto della centralità della persona, ricerca di soluzioni e strategie che possano migliorare la qualità della vita, offrendo nuove speranze per il presente e per le generazioni future».