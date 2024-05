PADOVA - In poco più di otto mesi marito e moglie avrebbero raggirato 47 anziani, tra Padova e Bolzano, ignari di avere aderito a un contratto per l’erogazione dell’energia elettrica. Nei guai con l’accusa di truffa aggravata sono finiti Enrico Tasca di 57 anni e la moglie Nadia Mocellini di 55 anni residenti a Cadoneghe.

Tasca come socio unico della Equity Srl proprietaria della Facile Energy Srl, principale sponsor del Padova calcio, e della società Servizio Energetico Italiano Srl. La consorte invece come amministratore unico della società Facile Energy Srl che aveva sede in via Pietro Canal e poi in via Marco Polo (ora trasferita a Milano) e della società Servizio Energetico Italiano Srl con sede in via Tirana.



LE INDAGINI

Secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Benedetto Roberti titolare delle indagini, i due avrebbero agito tra il gennaio e l’agosto del 2022. Marito e moglie avrebbero indotto in errore i pensionati mediante la conclusione di contratti e l’attivazione di forniture di energia elettrica non richieste. Procurando così alla società un ingiusto profitto derivante dal rispettivo pagamento delle bollette. I coniugi, ancora per l’accusa, attraverso la vendita telefonica (teleselling) avrebbero raggirato gli anziani, che sono venuti a conoscenza dell’attivazione di una nuova fornitura solo al momento della ricezione delle fatture da parte della Facile Energy.

A questo si aggiunge la sanzione da 1,56 milioni di euro erogata a Facile Energy Srl prima di Natale 2023, da Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per inottemperanza. La società infatti non avrebbe dato seguito alla diffida dell’Antitrust che le imponeva la cessazione della pratica scorretta accertata a dicembre del 2022. L’Autorità aveva ricevuto qualcosa come 400 segnalazioni di consumatori in cui si riferiscono l’attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, prevalentemente mediante teleselling, in assenza di effettiva manifestazione di volontà dei consumatori e attraverso l’utilizzo di registrazioni telefoniche manipolate e di informazioni ingannevoli e omissive, la conseguente richiesta di pagamenti non dovuti, anche in pendenza di reclami, la disalimentazione o minaccia di disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso, l’imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso. Di queste centinaia di segnalazioni, 47 si sono trasformate in denunce e la Procura di Padova ha dato il via a un’inchiesta. Le indagini si sono concluse lo scorso marzo e adesso il pubblico ministero chiederà il rinvio a giudizio dei coniugi.



LA DIFESA

Marito e moglie, affiancati dall’avvocata Paola Rubini del foro di Padova, in questi mesi hanno già risarcito la maggiore parte dei clienti raggirati. Oltre a non fare pagare la bolletta sottoscritta con Facile Energy, la media della spesa è attorno ai 100 euro a persona, Tasca e Mocellini hanno anche erogato un compenso agli anziani truffati. Al momento mancano un paio di pensionati da rifondere, ma essendo deceduti i due indagati stanno cercando i loro parenti. Così i raggirati hanno rimesso la querela e adesso i coniugi di Cadoneghe sperano di non essere rinviati a giudizio.

Inoltre hanno fatto sapere di essere a loro volta vittime, tanto da avere denunciato almeno tre agenzie specializzate nelle vendite telefoniche e da loro utilizzate, che avrebbero raggirato gli anziani inducendoli in errore siglando contratti e attivazione di forniture di energia elettrica non richieste. Anche questo filone di nuove indagini è in mano al sostituto procuratore Roberti. Enrico Tasca, oltre ad avere legato la sua società Facile Energy al club biancoscudato, è un appassionato di MotoGp e aveva il suo team Facile Energy Skull Rider.