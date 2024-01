PADOVA - Dopo la battuta d’arresto durante il periodo del Covid, torna ad aumentare il numero delle multe elevate dalla polizia locale a Padova. Ma, a sorpresa, nel 2022 e anche l’anno scorso le sanzioni staccate dagli autovelox in tangenziale hanno registrato una sensibile diminuzione. I velox dunque mietono meno vittime, ma cresce il numero degli stangati per il mancato rispetto della Ztl e delle corsie riservate.

I NUMERI

I dati pubblicatati dal settore Statistica del Comune parlano chiaro: per quel che riguarda le multe i numeri tornano a essere grossomodo quelli del pre-pandemia. Nel 2019 infatti, comprese quelle elevate dagli occhi elettronici in tangenziale, le sanzioni comminate dai vigili urbani sono state 301.765. Poi è arrivato il Covid e con esso il blocco pressoché totale del traffico. Nel 2020 così si è scesi a quota 218.955 sanzioni; l’anno successivo si è arrivati a 256.984. Poi nel 2022 sono state 273.216 e nel 2023 (i dati sono aggiornati al 31 ottobre) si è toccata quota 313.094.

Questo significa che, in via teorica e calcolando una media di circa 80 euro ad ammenda, l’anno scorso il Comune avrebbe dovuto incassare 25 milioni di euro. Dal momento che però statisticamente solo la metà dei sanzionati paga nei tempi previsti dalla legge il dovuto, nelle casse di Palazzo Moroni per il 2023 si stima che arriveranno poco più di 12 milioni di euro.

LE PARTICOLARITÀ

Scorporando i dati si scopre anche un altro elemento interessante. Nel 2023 e nel 2022, nonostante l’aumento generale del numero delle multe, quelle dei velox in tangenziale hanno subito una notevole flessione rispetto agli anni precedenti. Partendo dalla pre-pandemia, nel 2019 i multati dalle telecamere sono stati 144.869; nel 2020 poi 120.351; saliti nel 2021 a 132.835 e passati nel 2022 a 127.288. Mentre nel 2023 non si è andati oltre quota 109.980.

Per quel che riguarda le multe poi il 2023 ha fatto registrare un’altra tendenza: l’aumento delle contravvenzioni legate alla violazione della Zona a traffico limitato (Ztl). Un incremento legato all’attivazione lo scorso agosto della nuova zona Ztl che, tra le altre cose, ha acceso le telecamere anche su alcune corsie riservate (via Cavazzana, via Leopardi in corrispondenza dell’intersezione di via Sanmicheli, corso Garibaldi, via Beato Pellegrino e via Gozzi/Tommaseo). Nel 2022 infatti i multati erano 81.948, mentre l’anno scorso solo da gennaio a ottobre (ultimi dati disponibili) si era già arrivati a quota 106.337. Questo significa che alla fine del 2023 si è superata quota 120mila sanzioni, con un incremento di circa il 30%.Un incremento di cui beneficeranno anche le casse del Comune. Se infatti nel 2022 gli introiti della Ztl si sono attestati a quota 6,5 milioni di euro, nel 2023 si arriverà a 9,6 milioni.

LE CONTRAVVENZIONI

Scorrendo poi i dati forniti lo scorso novembre dai vigili urbani in occasione della cerimonia per il 155° anniversario di fondazione del Corpo di polizia locale, si scoprono anche altri dati che dovrebbero far suonare un campanello d’allarme. Dall’inizio del 2023, per esempio, sono stati 139 gli automobilisti multati perché guidavano in stato di ebrezza. 542 quelli pizzicati alla guida di un’auto senza assicurazione. Sono poi state addirittura 1.305 le vetture risultate senza revisione. E hanno sfiorato quota ottomila (7.965) gli automobilisti multati perché sono passati con il semaforo rosso.

Per quel che riguarda poi gli incidenti, fa impressione soprattutto un dato: da gennaio a fine ottobre 2023 i ciclisti coinvolti in un sinistro sono stati 300, praticamente uno al giorno. I pedoni sono arrivati a quota 110, mentre i motociclisti coinvolti sono stati 248. Gli incidenti mortali hanno registrato 11 decessi.