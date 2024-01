Mestre. Garage inaccessibili per il Superbonus, "sventagliata" di multe sulle auto dei condomini. Poi si fermano: è finito il blocchetto

MESTRE - Si sarebbero fermati solo perché avevano finito il blocchetto delle multe. E questo nonostante le preghiere di "chiudere un occhio" arrivate dagli abitanti scesi in strada praticamente in vestaglia, dopo aver visto quella pattuglia dei vigili che, una dopo l'altra, prendeva i numeri di targa delle auto posteggiate lungo la strada, lasciando poi le contravvenzioni sul parabrezza delle vetture. Una sventagliata di almeno una trentina di multe (da quasi 30 euro, se pagate subito), forse perfino 40 a sentire i residenti, piovuta all'ora di pranzo di ieri in via Abruzzo, una laterale di via Miranese poco dopo lo svincolo della tangenziale, verso Chirignago. E se gli agenti della polizia locale hanno spiegato di essere stati chiamati da altri abitanti della zona, ora gli inquilini del condominio "Mirafiori" - dove i garage sono inaccessibili per le impalcature dei lavori legati al Superbonus - si appellano direttamente al sindaco Brugnaro e all'assessore alla Mobilità Renato Boraso.

Il caso

Sono una quarantina le famiglie che, per colpa di queste opere, attualmente non possono più custodire le auto in garage, lasciandole invece in via Abruzzo.

Ma la strada è anche utilizzata dai clienti della vicina pasticceria sull'altro lato di via Miranese che ieri, assieme a decine di abitanti, si sono ritrovati la multa. «Gli unici a "salvarsi" sono stati quelli che avevano l'auto in sosta sulle strisce bianche che, in questo periodo di lavori, sono però del tutto insufficienti per tutti» spiegano in via Abruzzo. «Saranno una quindicina, utilizzati anche da chi parcheggia qui l'auto per prendere il bus - aggiunge Maria Bolzetta, una residente -. Qui comunque non ci sono divieti di sosta, la strada è chiusa e serve i due condomini Mirafiori e quelli affacciati sulla Miranese. Perché, prima di fare le multe, i vigili non mettono in evidenza il problema a chi di dovere?». Una domanda che Marina Zanoni, a nome delle 40 famiglie che abitano nel condomio senza garage, ha girato ieri via mail al sindaco e all'assessore Boraso: «Chiediamo che per i residenti di Via Abruzzo venga rilasciato un pass provvisorio onde evitare che si ripeta ciò che è accaduto oggi, e se possibile di annullare le sanzioni emesse alle automobili dei residenti». Il rischio di essere multati, a meno di non portare l'auto da altre parti, ormai è quotidiano.