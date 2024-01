Mestre. Superbonus, sei mesi rinchiusi nel cantiere ma poi l'impresa abbandona tutto

MESTRE - L'attesa, le promesse, i disagi e, alla fine, la beffa. Del cantiere del Superbonus, quello che avrebbe dovuto rimettere a nuovo il loro condominio e per il quale si erano mossi dall'ottobre del 2020, è rimasta solo una gru al centro del piazzale. Tutto il resto - attrezzature, materiali edili, casette prefabbricati e perfino i bagni chimici mai usati dagli operai - è sparito in quattro e quattr'otto, dopo aver di fatto "rinchiuso" gli abitanti per sei mesi all'interno di un cantiere fantasma. Perché, per un progetto da 8 milioni di euro e solo grazie all'intervento di un legale incaricato dai residenti ormai esasperati, si è scoperto che non c'era nessun contratto e nessun permesso. «E ormai non c'è nemmeno più tempo per ottenere il beneficio del 110 per cento - dicono gli abitanti - mentre noi, in questi mesi, abbiamo dovuto smantellare climatizzatori, antifurti, pagarci i parcheggi sulle strisce blu perché ci avevano blindato pure i garage».