VIGONZA (PADOVA) - Oltre 300 multe in più rispetto all’anno scorso, 72 incidenti rilevati, 69 furbetti beccati a scaricare rifiuti sul territorio e 31 servizi serali per il contrasto della guida in stato di ebbrezza. Sono alcuni dei numeri che danno la misura dell’attività operativa della Polizia locale di Vigonza durante il 2023 che ha visto potenziati i controlli sul territorio e sulla sicurezza stradale.

I DATI

L’attività è stata intensificata effettuando 2.100 controlli veicoli (erano stati duemila nel 2022). Sono state elevate 1.675 sanzioni rispetto alle 1.300 dell’anno precedente. Sono stati effettuati ben 80 sequestri e 28 fermi di veicoli, ed il ritiro di 18 patenti guida. Durante i dodici mesi dello scorso anno gli agenti hanno rilevato 72 incidenti sulle strade del territorio, mentre sul fronte delle multe il 2023 registra un consistente aumento: la violazione principale al codice della strada resta l’eccesso di velocità. Tra le violazioni accertate ci sono anche le mancate revisioni (180), la circolazione senza assicurazione (76), l’uso del telefono alla guida (51).

L’attività di controllo della Polizia locale ha interessato anche la verifica su mezzi pesanti e camion con 63 controlli di autocarri e 15 sanzioni. Nel corso dell’ultimo anno è stato confermato, così come per il 2022, anche il numero di servizi serali finalizzati al controllo e al contrasto della guida in stato di ebbrezza con il pattugliamento degli agenti sul territorio. Sono stati 1.053 i controlli effettuati sugli accertamenti anagrafici e comunicate alla Procura della Repubblica 20 notizie di reato, nonché due segnalazioni alla Prefettura per violazione per detenzione di sostanze stupefacenti.

LA DOTAZIONE

Grazie all’acquisto e alla messa in funzione delle fototrappole per il controllo dell’abbandono dei rifiuti sono state accertate 69 violazioni al regolamento di Polizia Urbana. «Altro dato rilevante è quello relativo alla gestione delle 45 richieste di accesso al sistema di videosorveglianza – commenta l’assessore alla sicurezza Marco Polato - contribuendo in maniera determinante all’identificazione degli autori dell’omicidio avvenuto a Busa a settembre e al ritrovamento del ragazzo gettatosi dal ponte della ferrovia. I dati del bilancio confermano che i nostri agenti sono impegnati su più settori e su più livelli: dobbiamo essere orgogliosi. C’è lo sforzo continuo e giornaliero di rafforzare la convivenza civile ed il buon uso della “cosa pubblica”».

«Abbiamo impostato i controlli per dare priorità alla sicurezza stradale e non per fare cassa - aggiunge il sindaco Gianmaria Boscaro - in particolare partendo dalle situazioni più pericolose come le mancate revisioni e le mancate coperture assicurative. Per quanto riguarda gli eccessi di velocità, i controlli vengono eseguiti tramite rilevazione mobile nei punti più sensibili e nei tratti all’interno dei quartieri dove i cittadini ci segnalano auto che corrono ad alta velocità».