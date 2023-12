TREVISO - Lotta senza quartiere alla sosta selvaggia. Anche con l’uso della tecnologia. Da gennaio la Polizia locale utilizzerà un targasystem mobile, montato su un’auto con le insegne, per riprendere senza possibilità di errore tutti i mezzi parcheggiati in modo per lo meno anomalo. La piccola telecamera intelligente sarà tarata per individuare auto lasciate fuori dagli stalli previsti, nei posti di carico e scarico e soprattutto lungo piste ciclabili e marciapiedi. Quella della sosta selvaggia è una vera e propria piaga: dal primo gennaio al 30 dicembre sono state staccate in tutta la città poco meno di 18mila sanzioni (17.973 per l’esattezza per un totale di 82mila sanzioni complessive). «Il targasystem ci sarà particolarmente utile - spiega il comandante Andrea Gallo - per monitorare la situazione all’uscita delle scuole, quando più spesso ci sono auto parcheggiate dove non è consentito. Avremo uno strumento in più oltre al classico controllo fatto con due agenti o ausiliari del traffico».