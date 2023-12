Rovigo. Controlli a tappeto nei negozi: sequestrati prodotti elettronici pericolosi, giocattoli e droga. Multe salatissime

ROVIGO - Traffici illeciti di prodotti pericolosi: è per contrastare questa attività che la guardia di Finanza di Rovigo ha effettuato degli accertamenti in diversi esercizi commerciali del territorio, individuando una grande irregolarità presso un negozio di elettronica. L'etichettatura apposta su numerosi prodotti giocattolo e di elettronica esposti per la vendita non riportava infatti le indicazioni prescritte dalle rispettive normative.

In entrambi i casi, oltre al sequestro amministrativo, sono state applicate delle multe fino a un massimo di 10.000 euro per i giocattoli e di 25.823 euro per i prodotti di elettronica.

Compete adesso alla Camera di Commercio valutare il contesto. L'utilizzo improprio di oggetti, soprattutto se si tratta di materiale elettrico, potrebbe infatti costituire fonte di gravi pericoli. Durante lo stesso controllo, il responsabile dell'azienda è stato inoltre denunciato per il reato di frode in commercio, poiché aveva messo in vendita diversi prodotti recanti il marchio CE contraffatto, ovvero non rispondente al simbolo grafico prescritto dalla normativa comunitaria.

Nel corso di un altro controllo, questa volta eseguito nei pressi della stazione ferroviaria cittadina e con l'ausilio delle Unità Cinofile Antidroga provenienti da Padova, i finanzieri hanno individuato un cittadino straniero a cui sono stati trovati e sequestrati circa 50 grammi di hashish, detenuti per fini di spaccio.