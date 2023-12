Venezia, blitz in centro storico: sequestrati quasi 12mila gioielli di bigiotteria non sicuri: maxi multa da 129mila euro

VENEZIA - Nello scorso week end, la guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato quasi 140mila articoli, a cui si sommano quelli sequestrati nelle scorse settimane in occasione di analoghi servizi, per un totale di circa 260mila pezzi di bigiotteria, accessori d'abbigliamento, cancelleria, giocattoli, decorazioni natalizie e altri articoli privi delle indicazioni previste dal Codice del Consumo.

Sequestro a Venezia

In particolare, nel centro storico lagunare, i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia hanno sottoposto a controllo cinque esercizi commerciali riconducibili a una Srl gestita da un italiano, rinvenendo e sequestrando circa 11.700 articoli di bigiotteria, pronti per la vendita ma privi delle indicazioni previste dalla legge a tutela del consumatore finale. Le violazioni amministrative accertate sono punibili con una sanzione massima di

complessivi 129.115 euro.

Intervento sulla terraferma

Sulla terraferma veneziana, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno individuato un negozio gestito da un cinese, all'interno del quale sono stati rinvenuti 5.294 addobbi natalizi privi dei requisiti di sicurezza.

A Chioggia, invece, si è provveduto al sequestro di 2.137 articoli vari (capi abbigliamento e luminarie natalizie) non recanti le indicazioni previste dalla legge. Nel Miranese, i controlli si sono concentrati nei Comuni di Mirano e Dolo, ove nei confronti di due negozi riconducibili, rispettivamente, a un italiano e a un pakistano, sono stati sequestrati 1.055 capi di abbigliamento e un centinaio di articoli per la casa (candele, lenzuola, federe). I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Venezia, infine, hanno sequestrato, presso due esercizi gestiti da cinesi ubicati in Mira e Marcon, oltre 118.000 articoli tra decorazioni natalizie, articoli per la casa e di cancelleria.