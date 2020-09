Blitz contro gli abusivi a jesolo: sequestrati 1800 profotti contraffatti

JESOLO - La Guardia di Finanza di Venezia ha intensificato, in concomitanza con la stagione estiva, l'azione di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione lungo il litorale di Jesolo. Nelle ultime settimane i militari delle fiamme gialle hanno eseguito numerosi interventi che hanno portato, complessivamente, al sequestro di 1.800 prodotti irregolari, in prevalenza accessori d'abbigliamento e bigiotteria, perché contraffatti, non sicuri o non in regola con la normativa in materia di codice del consumo. Numerosi i venditori abusivi segnalati alle autorità giudiziaria e amministrativa. I sequestri sono stati eseguiti lungo l'arenile e sulle vie d'accesso alla spiaggia maggiormente frequentate e presso la stazione degli autobus. © RIPRODUZIONE RISERVATA