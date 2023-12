Belluno. Giocattoli e decorazioni natalizie non sicuri, sequestrati oltre 5 mila prodotti

BELLUNO - Nel corso del mese di dicembre, in vista delle imminenti festività natalizie, il comando provinciale della guardia di finanza di Belluno ha intensificato i controlli sull'intero territorio provinciale. Durante questo periodo, le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro di 5.235 prodotti, tra cui 224 giocattoli e 1.439 luminarie e decorazioni natalizie, risultanti non conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente. Complessivamente, sono stati segnalati 7 responsabili.

Gli illeciti riscontrati sono di natura amministrativa e riguardano la violazione dell'obbligo di apporre in modo visibile e leggibile sulla merce la denominazione, i dati del produttore e dell'importatore, il Paese d'origine, i materiali utilizzati e le istruzioni d'uso, tutti in lingua italiana. Analizzando i dati relativi ai sequestri, effettuati principalmente nei centri urbani principali come Belluno e Feltre, emerge che la maggior parte della merce non sicura proviene dalla Cina, sebbene siano stati riscontrati casi di prodotti provenienti dall'Europa orientale, in particolare dalla Repubblica Ceca.