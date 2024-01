TREVISO - Il 2023 ha lasciato un record che non piace a nessuno: l’aumento del 40% delle multe alle auto lasciate indebitamene nei posti riservati alle persone invalide. Da gennaio a dicembre la Polizia locale ha staccato 176 sanzioni per questa violazione: circa 14 al mese, una ogni due giorni. Decisamente troppe. E, molto probabilmente, il fenomeno è molto più ampio e non tutte le infrazioni vengono intercettate.