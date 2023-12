- Si è spento, specialista in terapie anticoagulanti e antiaggreganti individualizzate. Lo ha reso noto, ieri 9 dicembre, l' Ulss Euganea . In servizio presso il complesso sociosanitario Ai Colli, il dottor Tiso vantava un'esperienza di oltre 25 anni in ambito ospedaliero, universitario e di ricerca, specie nel campo dello scompenso cardiaco e dell'ipertensione arteriosa polmonare. I colleghi lo ricordano come un professionista preparato, attento, scrupoloso.. I funerali avranno luogo domani 11 dicembre alle 11 nella Chiesa dello Spirito Santo, a Padova.