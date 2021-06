Ladri scoperti subito dopo il colpo in casa: uno fermato con i monili d'oro, l'altro scappa

MONTEGROTTO - Beccato subito dopo il colpo nell'abitazione, il complice sfugge alla cattura. Ieri sera alle 23.15 a Montegrotto Terme i carabinieri hanno arrestato Marjo Zyba, 31 anni, nato in Albania, per il furto appena commesso in via D'Azeglio nell'abitazione di R.D. I militari, intervenuti subito grazie alla pronta segnalazione di un cittadino che aveva visto i due introdursi nella casa, hanno bloccato il ladro che cercava di scappare, recuperando parte della refurtiva (monili in oro). Al momento le ricerche del complice non hanno dato esito. Zyba è in attesa del rito direttissimo.