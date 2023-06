Nei migliori 50 ristoranti al mondo c'è anche Rubano: 41esimo posto per "Le Calandre"

RUBANO (PADOVA) - Nella 21esima edizione dei The World's 50 Best Restaurants 2023 l'orgoglio italiano è stato mantenuto in alto anche grazie a un locale del padovano. Anche se, infatti, il primo classificato risulta essere un ristorante peruviano - il "Central" - che porta in vetta la cucina latinoamericana, l'importante è figurare in questa lista premiata a Valencia: è frutto del giudizio di oltre un migliaio di esperti internazionali provenienti da tutto il mondo. Le Calandre a Rubano, insegna dei fratelli Alajmo - Massimo e Raffaele - è in 41esima posizione, al fianco di Piazza Duomo ad Alba (Cuneo) alla posizione numero 42.

Nel podio anche i ristoranti Disfrutar a Barcellona, premiato anche come miglior ristorante d'Europa, e Diverxo a Madrid.

Mantiene un buon piazzamento alla 16esima posizione nel ranking globale della ristorazione anche il ristorante Reale di Castel di Sangro (L'Aquila), regno di Niko Romito. A reggere meno l'onda d'urto latinoamericana che ha caratterizzato questa edizione è Uliassi a Senigallia che ottiene la posizione 34.

Il premio - l'Icon Award - è stato consegnato dall'italiano Massimo Bottura al compagno di tante avventure culinarie Andoni Luis Aduziz e sui social sottolinea che «The World's 50 Best Restaurants 2023 è amicizia, condivisione, semplicemente stare insieme e divertirsi».