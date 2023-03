Ok all'integrativo del Gruppo Alajmo: più welfare e benefit per i 220 dipendenti dei 14 ristoranti

PADOVA - Anche nel mondo dell'alta ristorazione le imprese guardano ad aumentare, con i patti integrativi, il welfare aziendale. Così ha fatto il Gruppo Alajmo (proprietario fra gli altri delle Calandre di Rubano, ma anche del Caffè Quadri in Piazza San Marco e dell'Hostaria in Certosa (sempre a Venezia) oltre ad altri 11 locali di prestigio in tutta Italia. Con il contratto integrativo firmato oggi - 3 marzo - ha introdotto miglioramenti normativi e retributivi a favore del personale dipendente (circa 220 unità).