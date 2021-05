È mancato il commercialista e uomo di sport Marco Amato

PADOVA - Lutto nel mondo dei commercialisti di Padova: lunedì sera nella sua casa in zona Santa Giustina, dove si era trasferito da pochi mesi, è morto il dottor Marco Amato dopo una breve malattia. Aveva 57 anni. Ragioniere commercialista è stato per molti mandati nel consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Padova, particolarmente conosciuto nell'ambiente del tribunale per i suoi incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale e Ctu.

Nato nel quartiere di Santa Croce e cresciuto a Santa Rita, aveva ereditato giovanissimo lo studio dal papà Alberto, prematuramente scomparso, in via Zabarella dove aveva continuato l'attività con lo studio associato. Successivamente è stato socio fondatore di Studiocomm, inaugurato una decina di anni fa presso il centro Diemme. Membro del Rotary, Amato a Padova era noto anche in ambito sportivo. Iscritto fin da giovane alla Canottieri ha partecipato a numerosi tornei di tennis, successivamente la passione per la palestra, per la corsa (ha gareggiato anche alla maratona di New York) e infine per la bicicletta.

I funerali si svolgeranno domani mattina, giovedì 20 maggio, alle 10.45 nella basilica di Santa Giustina.