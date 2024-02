MONTEBELLUNA - Due comunità, Montebelluna e Ponzano, in lutto per la morte del commercialista e consulente Andrea Collodel, scomparso improvvisamente a 59 anni. Il professionista viveva a Ponzano ma lavorava dal 1992 nello studio dei commercialisti Adolfo e Adalberto Bordin in centro a Montebelluna. L'altra sera, dopo una giornata di lavoro, ha fatto rientro nella sua abitazione di Ponzano e lì è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Grande il dolore fra tutti coloro che l'hanno conosciuto in ambito professionale e non solo. In particolare, il sindaco Bordin, assieme a tutto lo studio, ha espresso profondo dolore per l'accaduto e per la perdita di una persona seria e professionale, ma anche di un amico. Che si occupava di redazione di bilanci, era molto bravo nel suo lavoro e sempre disponibile con tutti. Ma ne viene ricordata anche la grande passione per la montagna e la natura. Collodel lascia la moglie Ornella, la mamma Clara, i parenti, gli amici.

Sabato 24 febbraio alle 15.30, gli verrà dato l'ultimo saluto nella sala delle Cerimonie Ivan Trevisin di Villorba. «Siamo ancora scossi dalla notizia della perdita di Andrea, un amico prima che professionista con il quale abbiamo avuto il piacere e il privilegio di lavorare per tanti anni, ci mancherà molto - è il messaggio della Garmont international, una delle tante aziende che hanno collaborato con Collodel e ieri gli hanno rivolto un pensiero - Siamo vicini alla famiglia e ai colleghi in questo momento triste e difficile». E Ufficiomatico srl lo ricorda come «una persona buona, disponibile e gentile che ci ha accompagnato e allietato in tanti anni di attività».