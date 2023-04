VERONA - «Se ho fatto la pace con Zaia? Ma io non litigo con Zaia». Giorgia Meloni è appena uscita dallo stand del Veneto al Vinitaly, dove dal presidente della Regione ha ricevuto una scultura in vetro di Murano raffigurante il leone marciano («Così mi aiuta a essere un po' leonessa», sorride, mentre dal pubblico la vezzeggiano: «Leonessa lo sei già») e assieme hanno stappato una magnum. Il "caso Marcato" è definitivamente chiuso? Le tensioni tra la Lega e Fratelli d'Italia (che, ora primo partito in Veneto, reclama maggiore "coinvolgimento" in Regione) sono sopite? L'atteggiamento dell'assessore Roberto Marcato («Vogliono un posto in più? Col caz...», ipse dixit) è un capitolo chiuso dopo il comunicato in cui si è detto dispiaciuto per aver usato termini coloriti? «Non ci sono problemi in Veneto tra il mio partito e la Lega, governiamo insieme, governiamo bene», ribadisce la premier Meloni.

Peccato che, più o meno negli stessi istanti, Marcato in tivù esternasse.

Non mi sono scusato, se la sono presa per la parolaccia? Vorrà dire che dirò: col pifferino che vi diamo posti in più



L'INCONTRO

Eppure pareva che tra FdI e Lega, specie dopo il comunicato di Marcato diffuso domenica, davvero fosse scoppiata la pace. E a Verona la seconda giornata del Vinitaly era iniziata all'insegna della cordialità. Anzi, più che cordialità. Giorgia Meloni che arriva in Fiera poco dopo le 10, Luca Zaia che la scorta fino allo spazio espositivo "Italia" e lungo il percorso parlano come parlano vecchi amici: la palestra, le ore di sonno, qualche consiglio... «Guarda che così dormi meglio», dice lei a lui. Poi la visita ai padiglioni, prima tappa ovviamente nello stand del Veneto: «Non potevo mancare», dice la presidente del Consiglio dei ministri. Che si rivolge anche ai pr

oduttori di vino: «Stiamo lavorando per sostenere le imprese, questo è un governo fieramente produttivista, fieramente schierato con chi produce ricchezza. Perché la ricchezza la producono le imprese con i lavoratori, non lo Stato. Quello che deve fare lo Stato è non mettersi di traverso». Applausoni. Poi gli omaggi, i brindisi con le bollicine venete, le foto di rito. E il governatore che ricambia: «La visita a Vinitaly della presidente del Consiglio Meloni conferma l'attenzione del governo al comparto fieristico e al mondo del vino, con uno sguardo proiettato verso i giovani e al ricambio generazionale. C'è visione comune e assieme faremo quadrato per difendere l'identità e la cultura delle nostre eccellenze agroalimentari». Insomma, pace fatta? «Ma io non litigo con Zaia, non ci sono problemi in Veneto tra il mio partito e la Lega, governiamo insieme e bene», dice la premier ai cronisti prima di riprendere il tour tra i padiglioni della fiera. Si insiste: ma oltre che di vino avete parlato anche di autonomia? «Con Zaia non ho bisogno di parlare di autonomia, siamo abbastanza avanti mi pare».



LE RICHIESTE

Se al Vinitaly il "caso Marcato" pare chiuso, non lo è però la richiesta di Fratelli d'Italia di avere un maggiore "coinvolgimento" negli assetti della Regione. Tra i tanti meloniani - praticamente tutti gli eletti - presenti in Fiera, anche il veneziano Raffaele Speranzon, che fino a pochi mesi fa, prima di essere eletto al Senato, era il capogruppo di FdI in consiglio regionale. È lui a ricordare che nel settembre 2020, al momento di eleggere l'ufficio di presidenza a Palazzo Ferro Fini, FdI non votò a favore. «Ci aspettavamo una compensazione con le commissioni, che però non c'è stata. Ora che siamo a metà mandato e si rivotano gli uffici di presidenza di consiglio e commissioni, la valutazione va fatta. Non possiamo essere sempre penalizzati».



LO SCONTRO

Intanto, a Focus Tg su Rete Veneta, l'assessore Marcato raccontava di non essersi affatto scusato con FdI: «Io ho risposto a una precisa richiesta di Fratelli d'Italia di avere più posti e per quanto mi riguarda era ed è no. L'ho detto in termini coloriti e mi spiace se ho urtato la sensibilità di qualcuno. Ma non mi sono scusato, non c'è nulla di cui scusarsi, ho detto quello che penso». E così quelle che il giorno prima sembravano flautate scuse per ricomporre la situazione, anche su pressione di Zaia, vanno a farsi benedire nell'arco di 24 ore. In collegamento dal Vinitaly c'era il segretario trevigiano di FdI Giuseppe Montuori, ma a sorpresa al tg è piombato il coordinatore regionale di FdI Luca De Carlo. E tra i due, De Carlo e Marcato, è stato un botta e risposta al fulmicotone. Così, quando Montuori è tornato a sottolineare la "parolaccia" usata dal leghista, Marcato è passato al sarcasmo.

Volete un posto in più? Col pifferetto