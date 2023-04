Vinitaly, Giorgia Meloni in visita alla fiera: brindisi in onore della cucina italiana. La premier agli studenti: «Pensiamo al liceo del made in Italy»

VERONA - Passerella di politici quest'anno al Vinitaly di Verona, e oggi è la giornata della premier Meloni. Foto e brindisi per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita questa mattina alla fiera, il Salone internazionale dei vini e distillati, giunto alla 55esima edizione.

Arrivata nello spazio espositivo della fiera di Verona, la premier si è intrattenuta quasi un'ora al padiglione del Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, dove ha incontrato anche il primo ministro della Serbia, Aleksandar Vucicćed, e il premier albanese Edi Rama. Al termine della visita, Meloni, insieme al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha brindato alla cucina italiana, candidata a patrimonio dell'Unesco, e ha scattato una foto tenendo in mano un cappello da chef.

Liceo made in Italy

La premier ha parlato con alcuni studenti, lanciando una nuova idea per la scuola. «Per me questo è il liceo, perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura», ed è una delle ragioni per cui il governo lavora al «liceo del made in Italy». Così la premier Giorgia Meloni parlando al Vinitaly a Verona a un gruppo di studenti di un istituto agrario. «Faccio i complimenti a questi ragazzi, siete stati molto lungimiranti», ha aggiunto ricordando che quando si dice che con la scelta «del liceo avresti avuto uno sbocco mentre opportunità minori con un istituto tecnico dimentichiamo che in questi istituti c'è una capacità di sbocco professionale molto più alta di altri percorsi, questo è il liceo».

Mancano lavoratori per la vendemmia

Nei vigneti italiani servono almeno 20mila lavoratori per garantire le operazioni colturali primaverili e la prossima vendemmia, colmando la mancanza di manodopera che ha duramente colpito le campagne lo scorso anno con la perdita rilevante dei raccolti agricoli nazionali. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti diffusa in occasione della visita della premier Giorgia Meloni al Vinitaly, dalla quale emerge come il vitivinicolo nazionale sia una componente importante del totale dei centomila lavoratori che mancano all'agricoltura. Si tratta infatti di un settore ad elevata intensità di lavoro con operazioni difficilmente meccanizzabili che richiedono manualità e professionalità, con un bisogno medio di 80 giornate lavorative tra coltivazione e vendemmia, secondo una stima Coldiretti. Una parte centrale è rappresentata proprio dal lavoro stagionale con picchi di domanda nei periodi della vendemmia che sono sempre stati garantiti grazie a persobe provenienti da altri paesi. Coldiretti stima che nelle vigne un lavoratore su sei sia straniero con molti «distretti agricoli» dove gli immigrati sono una componente bene integrata nel tessuto economico e sociale come nel caso della preparazione delle barbatelle in Friuli, o della raccolta dell'uva in Piemonte, Veneto, Toscana e le altre regioni del vino. Ma forte è anche la presenza di giovani sotto i 35 annii, che rappresentano quasi un terzo del totale degli occupati nelle campagne.