Meloni a Vinitaly: siamo impegnati a sostenere nostre eccellenze

"Il vino italiano è cultura e identità"

Roma, 3 apr. (askanews) - "Sul piano economico dobbiamo ricordare che il settore vinicolo vale oltre 30 miliardi di euro, impegna oltre 870mila addetti, è nostro interesse e dovere sostenere questo mondo, anche con il ricambio generazionale".

Così la premier Giorgia Meloni, in visita al Vinitaly a Verona.

"Noi siamo i primi produttori al mondo, secondi consumatori e terzi esportatori al mondo e questo settore funziona anche soprattutto grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità - ha aggiunto -. L'impegnò del governo, con i provvedimenti che abbiamo immaginato, è anche a sostegno dei giovani e del ricambio generazionale. Considero affascinante la scelta dei ministri Lollobrigida e Sangiuliano di portare a un evento come questo per la prima volta due opere di valore mondiale legate al tema del vino, il Bacco di Caravaggio e Il Bacco fanciullo di Guido Reni anche per ricordare che il vino per noi non è solo un fattore economico, è un fattore identitario, c'è una storia, una cultura, una geografia, una letteratura del vino. Questo governo è impegnato a difendere l'identità, la cultura e le eccellenze. Questo mondo produce più della metà delle produzioni DOP, quindi delle nostre produzioni di eccellenza".