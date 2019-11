Mamma scomparsa nel nulla, nuove ricerche con i cani molecolari

di Camilla Bovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STANGHELLA (PADOVA) - «Per me è un bene che i carabinieri cerchino mia moglie. Sono contento che lo facciano, spero che la trovino. Non ho nulla da nascondere». Mohammed Barbri ha il volto segnato da una sofferenza che dura ormai da tre settimane. E precisamente dal 21 ottobre scorso, quando Samira El Attar , sua moglie, ha fatto perdere le tracce dopo aver accompagnato la loro figlioletta a scuola. Ieri mattina sono riprese le ricerche nell'area della loro abitazione, in via Statale. La strada di casa è stata di nuovo transennata. I campi attorno alla proprietà sono stati ancora una volta perlustrati palmo a palmo, così come gli argini del Gorzone. I sommozzatori avrebbero dovuto scandagliare anche il fondale del fiume, ma ieri le acque erano troppo agitate e l'operazione è stata rinviata. Oltre venti volontari della Protezione Civile, sei vigili del fuoco e una dozzina di