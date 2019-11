di Maria Elena Pattaro

STANGHELLA - Unità cinofile, sommozzatori, carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile: a Stanghella le ricerche di Samira El Attar continuano a ritmo serrato. Senza tuttavia portare a un punto di svolta nelle indagini. Della 43enne marocchina si sono perse le tracce il 21 ottobre scorso , quando ha accompagnato all’asilo la figlioletta di 4 anni, a cui è legatissima. A 13 giorni dalla scomparsa, ieri le ricerche si sono concentrate lungo il fiume Gorzone, dove la donna potrebbe essere scivolata con la sua bicicletta, magari per una caduta o in seguito a un incidente. Ma non si escludono neppure le ipotesi di sequestro di persona, morte violenta, suicidio o allontanamento volontario, anche se il marito e i conoscenti sostengono che non avrebbe mai abbandonato la sua bimba.