BRUGINE (PADOVA) - Morire a soli 36 anni, sembra davvero una cosa ingiusta, sicuramente è una tragedia per familiari e amici: aveva compiuto gli anni lo scorso 24 novembre ed è spirata mercoledì all'ospedale di Schiavonia dove era ricoverata, Alessia Trevisan, che con il compagno Stefano viveva da un paio d'anni a Brugine. La giovane donna aveva scoperto la malattia da cui era affetta solo qualche mese fa, sottoponendosi immediatamente alle cure al reparto di oncologia del Madre Teresa di Calcutta che fa riferimento allo Istituto Oncologico Veneto. Alessia Trevisan era originaria di Concadalbero, frazione di Correzzola, dove era cresciuta, figlia di Egidio e Cinzia che vivono tuttora nel piccolo paese lungo la Monselice-Mare.

IL LAVORO

Lavorava al centro odontoiatrico San Leonardo di Padova, in zona Stanga, dove era da diversi anni assistente alla poltrona. Circa tre anni fa, con il fidanzato Stefano, aveva deciso di prendere casa ed andare a convivere, scegliendo Brugine, perchè comodo al lavoro di entrambi. Tutto sembrava andare a gonfie vele per l'affiatata coppia, quando, nel scorso mese di giugno si sono manifestate le prime avvisaglie della terribile malattia. Gli approfondimenti medici hanno purtroppo confermato l'infausta diagnosi per Alessia, che pure si è affidata alle terapie dei medici di Schiavonia: la donna era infatti seguita dalla dottoressa Caterina Barbieri, nota per la sua professionalità, ma anche per la sua umanità ed è stata lei ad accompagnarla fino alla fine, insieme al compagno Stefano ed alla mamma e al papà.

IL CORDOGLIO

Grande il cordoglio, non solo nell'ambiente di lavoro, ma anche tra i tanti amici di Alessia. Tra questi Angela che attraverso i social grida il suo dolore per la morte dell'amica. «E sono qui a pubblicare la sconfitta, il male dei nostri giorni, la perdita, il dolore più grande che esista, il vuoto, il cuore a pezzi, il destino infame e ingiusto, ma anche per ricordare solo il nostro pezzo di vita insieme fatto di momenti belli spensierati felici. Alessia sono felice di averti conosciuta e ti ringrazio di essermi sempre stata vicina e spero lo sarai ancora. Resterai la mia migliore amica, la sorella che non ho avuto, il mio Angelo Custode». Anche il sindaco di Brugine Michele Giraldo esprime il cordoglio della comunità. «Ci stringiamo alla famiglia di Alessia in questo momento di grande dolore e profondo sconforto». Le esequie saranno celebrate domani alle 15.30 nella parrocchiale di Brugine, dove stasera alle 18.30 sarà recitato il rosario di suffragio.