La malattia scoperta pochi anni fa e il tragico epilogo: Massimiliano Slongo muore a 40 anni. Era consigliere comunale a Sovramonte

SOVRAMONTE (BELLUNO) - Stroncato da una malattia che lo aveva colpito alcuni anni fa. Così è morto Massimiliano Slongo, 40 anni, consigliere comunale, molto conosciuto a Sovramonte sia per il suo impegno amministrativo che per quello sportivo. Originario di Sorriva, abitava con la moglie Francesca ad Aune, alcuni anni fa aveva scoperto la malattia che l'altra sera l'ha portato alla morte. Laureato in ingegneria informatica, era attivo nel Calcio Sovramonte.