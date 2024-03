Loreggia. Scontro fra auto e bici: conducente e ciclista finiscono nel fossato e rimangono feriti. Autista in ospedale con l'elicottero

LOREGGIA (PADOVA) - Un'auto e una bici si sono scontrate oggi, lunedì 4 marzo, in via Loreggiola. Sia il conducente dell’auto che il ciclista sono caduti nel fossato a bordo strada e si sono feriti.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cittadella e di Castelfranco Veneto che hanno messo in sicurezza l’area e assistito i feriti, entrambi affidati alle cure del personale sanitario. Per trasportare in ospedale il conducente dell’auto è intervenuto l’elicottero del 118.