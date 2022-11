Lavoro in nero e rischi per la sicurezza nel settore della ristorazione, nei guai tre imprenditori e sospese tre attività

PADOVA - Il nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Padova e del Comando Provinciale Carabinieri ha svolto mirati controlli in pubblici esercizi insistenti nel Comune di Padova. I controlli ispettivi, hanno permesso di far emergere fenomeni di lavoro nero e carenze documentali relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal decreto legislativo 81/2008.

Nel corso dei controlli sono stati individuati e deferiti alla Procura della Repubblica di Padova tre imprenditori del settore della ristorazione, con contestuali tre sospensioni dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Complessivamente sono state elevate sei sanzioni tra ammende, violazioni di maxi-sanzione per lavoro nero e altre violazioni giuslavoristiche per un importo di oltre 40.000 euro. Le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state riscontrate per l’omessa redazione del D.V.R. (Documento valutazione rischi) e la mancata nomina del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).