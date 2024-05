PADOVA - Lutto nel mondo della politica e del volontariato: ieri mattina è morto ieri l’ex presidente della Consulta 3B Mauro Feltini.

Feltini, che aveva 71 anni, era ammalato da qualche mese e nella passata legislatura era stato, appunto, al vertice della Consulta 3 B (Forcellini - Terranegra - Camin - Granze). Consulta dove era rimasto come consultiere fino a qualche mese fa.



L’ESPERIENZA

Di professione informatico (si era laureato alla Normale di Pisa) viveva a San Camillo. Era sposato con Anna e aveva due figlI, Gabriele e Marta. Iscritto al Partito democratico, Feltini era anche molto attivo nel volontariato. Oltre che in parrocchia a San Camillo, collaborava con l’associazione “Ristretti orizzonti” che si occupa di volontariato in carcere. Sul suo sito, ormai qualche anno fa raccontava, tra le varie cose proprio il suo impegno in parrocchia. Così si raccontatava Feltrini: «Partecipo alla vita della comunità in diversi modi: nel gruppo ricreativo, nel consiglio per gli affari economici, nel consiglio pastorale, nel gruppo dei pranzi di solidarietà, nell'impaginazione e nella grafica del bollettino Seguo anche il coro (non canto, faccio il tifo per mia moglie e faccio il "segretario"; quando partecipiamo a qualche rassegna faccio il "presentatore"). Ho anche trovato il tempo per creare il sito della Parrocchia di San Camillo, ora un amico lo ha riprogettato con Joomla e sta per essere messo in linea con un nuovo look. Mi piace molto la montagna (escursionismo), le città d'arte, gli sport, la lettura e tante altre cose».



L’ADDIO

I funerali si terranno lunedì alle 15.30 nella chiesa di San Camillo. «Ciao caro Mauro, grazie del tuo impegno tenace per il nostro quartiere e per la nostra città – lo ha ricordato l’assessora ai Quartieri Francesca Benciolini - grazie per l'amicizia di anni e la grande stima che mi hai sempre dimostrato, grazie per l'impegno in parrocchia e perché ci hai testimoniato che ognuno può fare la sua parte, là dove vive, così com'è. Grazie anche per come hai vissuto la malattia in questi lunghi mesi di sofferenza. Un abbraccio ad Anna e alla tua famiglia».

Commosso anche il ricordo dell’ex segretario cittadino del Pd Davide Tramatin. «Ho appena letto della scomparsa di Mauro Feltini. Mi stringe il cuore. Impossibile non ricordare la sua generosità, la sua sincerità, la sua pacatezza e la sua gentilezza. Quante riunioni, quanti banchetti, quante discussioni, ma mai una parola fuori posto da parte sua, mai un atteggiamento sgarbato. Le mie condoglianze alla sua amata famiglia».

«Di lui ricordo soprattutto la passione per la politica come sevizio – ha detto, infine , il consigliere del Pd Nereo Tiso – la serietà con cui si metteva a disposizione delle persone nelle gestione della cosa pubblica. Anche alla guida della consulta ha dimostrato tutte queste qualità».