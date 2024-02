PADOVA - Il sostegno economico verrà assegnato sotto forma di sgravio sui tributi. Un provvedimento ad hoc, quindi, che consiste appunto nell’azzeramento dell’imposta sulla pubblicità per i titolari dei negozi che si affacciano su strade chiuse o nelle quali sono presenti delle deviazioni del traffico, a causa dei cantieri per la realizzazione del tram e di altre opere finanziate dal Pnrr. Antonio Bressa, titolare a Palazzo Moroni della delega al Commercio, infatti, ha annunciato ieri che sono in arrivo le agevolazioni fiscali per le attività economiche più difficili da raggiungere: in questo momento sono circa 22 i cantieri in corso. L’amministrazione, quindi, ha deciso di procedere con un provvedimento di sostegno che a breve verrà illustrato alle categorie economiche e che va ad aggiungersi alle iniziative precedenti per ridurre al minimo le criticità causate dai lavori: online è disposizione una mappa interattiva con la loro ubicazione, in cui è possibile vedere pure la segnaletica con gli itinerari alternativi, i cartelli che indicano come raggiungere i negozi situati nelle zone in cui sono presenti i cantieri e il cronoprogramma di questi ultimi.

IL COMMENTO

Ed entrando nel merito della decisione, Bressa osserva: «Già nei nostri regolamenti sono inserite misure che vanno ad agevolare le attività economiche interessate dai lavori, in particolare con una riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico. Però, vista la situazione particolare che stiamo attraversando per la trasformazione che è in corso in città, con interventi per il tram e altre opere finanziate dal Pnrr, stiamo mettendo a punto un provvedimento che presenteremo nei prossimi giorni alle associazioni di categoria, che vuole fare un passo in più nella direzione di sostenere i negozianti che sono costretti a subire i disagi per i cantieri aperti dove svolgono la propria attività».

«Nel dettaglio - ha aggiunto - si interverrà sul Canone Unico Patrimoniale nella parte legata all’esposizione pubblicitaria, il cui tributo sarà completamente azzerato per i giorni in cui la via rimarrà chiusa al traffico, o interessata da deviazioni, oppure da limitazioni per i lavori. In altre parole queste attività economiche, e con loro le aziende pubblicitarie che hanno impianti nelle zone coinvolte, beneficeranno di un azzeramento dell’imposta comunale sulle esposizioni pubblicitarie per il tempo in cui dovranno sopportare disagi legati ai cantieri, come appunto le modifiche alla circolazione, o il divieto di accesso per le auto. Il nostro obiettivo è realizzare i grandi interventi di modernizzazione e trasformazione del tessuto urbano, finalizzati ad avere una città più vivibile, sostenibile e con una migliore qualità di vita, ma allo stesso tempo essere a fianco delle attività commerciali. Comprendo che ci sono dei problemi, ma dobbiamo impegnarci assieme e fare squadra per il miglioramento di Padova e siamo pronti, d’intesa con le associazioni di categoria, a strutturare quest’intervento e tutti quelli necessari».

IL SINDACO

Intanto sul caos di lunedì mattina creato dalla compresenza di due cantieri nella zona est della città, è intervenuto il sindaco Sergio Giordani che già lunedì pomeriggio aveva convocati tutti i soggetti in ogni modo coinvolti nell’apertura, realizzazione e controllo di questi cantieri. «Quello che è successo non si deve ripetere e non si ripeterà. Detto questo è evidente che la strada è quella di dialogare e confrontarsi. Abbiamo la massima fiducia - ha detto Giordani - e ho trovato in tutti la massima disponibilità e attenzione per migliorare il lavoro. Non dobbiamo dimenticare che in questo momento in città son aperti ben 15 cantieri oltre a quelli legati alla realizzazione del tram che sono da soli circa una decina».