PADOVA/RUBANO - Comincia a prendere concretamente forma il tracciato del Sir2, la linea del tram che unirà Rubano con Vigonza passando per il centro di Padova. Il primo atto sul campo si è svolto ieri a Rubano, al confine con Mestrino, laddove sorgerà il capolinea ovest. Oggi l'area è un grande campo, ma da ieri vi sono posizionati i picchetti che delimiteranno i confini delle parti interessate dai lavori. I comuni che partecipano alla realizzazione della linea hanno dunque preso possesso dei terreni con quella che in gergo tecnico è definita immissione in possesso. Un passo fondamentale per la realizzazione dell'opera, il cui completamento è previsto nel 2026 con un costo totale di 415 milioni di euro.