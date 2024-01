PADOVA - Si moltiplicano i cantieri del tram in città e il traffico, specie in direzione est-ovest, va in affanno. Ultimo arrivato in ordine di tempo è il cantiere per lo spostamento dei sottoservizi legati al tram Sir2 (la linea che unirà Rubano con Vigonza passando per Padova est) che si aprirà lunedì in via Tommaseo per chiudesi il 29 marzo. Lavori che vanno a sommarsi ai diversi altri già in corso, sia nel comparto Est della città (via Venezia, via Gozzi, Forcellini, via Piovese) ma pure in altre zone, come riviera Paleocapa, piazzale San Giovanni e via Volturno.