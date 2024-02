PIOVE DI SACCO - Ha lasciato un segno nelle persone che ha incontrato nella sua vita fatta di tante e belle relazioni: a soli 56 anni è mancata Sandra Angi, volto conosciuto nel capoluogo della Saccisica. La donna aveva lavorato per oltre 20 anni in una cooperativa che si occupa dei servizi logistici della Banca Patavina, nella sede di via Valerio e in alcune filiali della banca di credito cooperativo.

Sandra era nativa di Lova, nel Veneziano, ma da molto tempo prestava servizio nel Piovese e dopo aver abitato a Corte, aveva alloggiato per molti anni a Campagnola di Brugine e successivamente negli ultimi anni a Piove. Una vita costellata da alcune vicissitudini familiari, che però era rasserenata dall’amore per il compagno Roberto, conosciuto proprio in Bcc e dal legame forte con le sorelle Pasquina, gemella, Mariateresa e Arturo.



IL CALVARIO

Nello scorso mese di maggio Sandra si era sottoposta ad un intervento all’anca, ben riuscito, a seguito del quale aveva fatto alcune analisi di controllo, dopo un paio di mesi. Dagli esami era risultata subito una serie di anomalie, a seguito delle quali era emerso che la donna era affetta da una grave patologia a livello ematologico. Il medico curante aveva consigliato di farla seguire dal reparto di ematologia di Padova, uno dei più apprezzati nel settore per professionalità e cure prestate. I sanitari avevano anche intrapreso, oltre alle cure chemioterapiche, la ricerca di una persona compatibile per effettuare il trapianto del midollo, trovandola nella gemella Pasquina.

Ai primi di gennaio, poco prima di procedere alle attività preliminari per il trapianto le condizioni di Sandra Angi sono rapidamente peggiorate, tanto da comportare un immediato ricovero a seguito del quale i medici hanno verificato l’impossibilità di procedere con qualsiasi altro tipo di cura. Così negli ultimi giorni Sandra era stata trasferita presso l’hospice della Mandria, per essere accompagnata dai suoi cari verso l’ultimo respiro, tra i quali in particolare la figlia Federica. «Posso dire che Sandra non ha mai fatto pesare ad alcuno di noi il suo stato di salute, anche se era ben consapevole della irreversibilità del male», afferma il compagno Roberto Crivellaro, che ora si sta prendendo cura di “Tekila”, la gattina che era diventata da tempo una inseparabile amica della Angi.

Grande cordoglio anche nella Banca Patavina, dove tutti i dipendenti ricordano la cordialità e la simpatia con le quali Sandra Angi si poneva nei loro confronti: «Ci accoglieva sempre con un sorriso, educatissima, molto professionale, una presenza amica in banca», ricordano in portineria. Le esequie di Sandra Angi saranno celebrate venerdì pomeriggio nel Duomo di Piove di Sacco e la liturgia sarà presieduta da un parente sacerdote che giungerà da Torino. Questa sera, invece, nella piccola chiesa accanto al Duomo sarà recitato il rosario di suffragio di Sandra Angi.