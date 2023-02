Campodarsego. Sbanda con l'auto e abbatte colonnina del gas: due ore di lavoro per tamponare la perdita

CAMPODARSEGO - Auto finisce fuori strada e prende in pieno una colonnina del gas. È accaduto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio, tra via Pioga e via Bazzati a Campodarsego. Un uomo ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro la colonnina che è caduta.

I pompieri hanno tamponato la perdita in attesa che arrivasse il personale della rete del gas: le operazioni di riparazione sono durate circa due ore. Sul posto la polizia stradale, un'ambulanza e il sindaco. Il conducente è rimasto illeso.