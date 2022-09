Tenta il sorpasso all'incrocio a Piazzola sul Brenta ma sbatte contro un trattore. Morto sul colpo un motociclista

PIAZZOLA SUL BRENTA - Tragedia sulla strada. Motociclista tenta il sorpasso ma si schianta contro un trattore. Morto sul colpo Mariano Industria, classe 1984 di San Pietro in Gu. La tragedia nel pomeriggio di oggi, 3 settembre, lungo la Provinciale 94 all'altezza dell'incrocio di via Pieretto.

La dinamica dell'incidente

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il motociclista impegnato in un sorpasso proprio all'altezza dell'incrocio, si sia schiantato contro un mezzo agricolo che si trovava in centro per girare a sinistra. Mariano era in sella alla sua moto, una Yamaha 600. Ed è morto subito dopo essersi scontrato con il trattore.

Immediato l'arrivo dei soccorsi ma per il motociclista non c'è stato niente da fare. Sul posto per i rilievi del caso, i Carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta e la radiomobile di Cittadella che appureranno anche l'esatta dinamica dell'incidente.