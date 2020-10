BORGORICCO - Sconcerto, amarezza, dolore. È in lutto la comunità di Borgoricco per la perdita di un ragazzo appena diciottenne, che ieri, nel primo pomeriggio, è stato vittima di un incidente stradale sulle strade del veneziano. A spezzare prematuramente la vita di Alex Trovò, 18 anni festeggiati pochi mesi fa, il 12 luglio, è stato un terribile incidente stradale avvenuto a Santa Maria di Sala. Per cause ancora in corso di accertamento Alex, in sella alla sua moto, si è schiantato contro un'auto.



IL PADRE

Alex abitava a Borgoricco, nella frazione di Sant'Eufemia, assieme al papà Lucio. Padre e figlio condividevano uno degli appartamenti dell'unico condominio adiacente alla piazza del paese, a lato delle scuole elementari. La mamma invece abita nel vicino comune di Massanzago. Oltre ai genitori, Alex lascia un fratello di 13 anni, una sorella che frequenta la scuola primaria e la tanto amata fidanzata. Quest'ultima, assieme alla mamma, accorsa immediatamente sul luogo dell'incidente. Appassionato di moto, Alex stava ritornando a casa da scuola. Frequentava il quarto anno dell'Itis Levi-Ponti a Mirano. Ci andava in moto, tutti i giorni. In sella a quella Fantic 125 che tanto amava e che ieri gli è costata la vita. Da oggi avrebbe cominciato la didattica a distanza. Ieri, infatti, era l'ultimo giorno di scuola in presenza, secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni ministeriali. Ma il destino aveva deciso diversamente per lui. Un destino dal sapore amaro se si pensa che ad Alex mancava poco per conseguire la patente di guida per la macchina. Stava frequentando i corsi di scuola guida e il papà stava ultimando le pratiche per acquistargli una macchina usata. Quella che sarebbe stata la sua prima auto. La notizia della prematura scomparsa del giovane ha destato profondo dolore tra i compagni di scuola, tra i tanti amici del ragazzo e in tutta la comunità borgoricchese dove la famiglia Trovò è conosciuta e stimata. I nonni di Alex, in passato, avevano gestito per diversi anni un bar nel centro della frazione di Sant'Eufemia. Attività che poi, anche a causa dell'età, avevano ceduto. Il papà Lucio aveva invece una pizzeria da asporto in un comune limitrofo. Molto conosciuta anche la zia di Alex, Lucia, che fino a qualche anno fa gestiva un bar nel capoluogo e che tuttora lavora nella ristorazione. Molti i messaggi di vicinanza e cordoglio alla famiglia, stretta nel dolore per una perdita che è difficile da spiegare e da accettare. Difficile trovare le parole per descrivere il dolore di una mamma, di un papà, dei fratelli e di quell'amore che da tre anni univa Alex alla sua fidanzata. Una vita spezzata troppo presto. Quando ancora tutti i sogni erano da realizzare, il futuro ancora tutto da disegnare. La data dei funerali non è ancora stata fissata.

Monia Pasqualetto

