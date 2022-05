Ritorno di fiamma di una bombola, ustionato tredicenne: è grave

Curtarolo - Paura ieri, 6 maggio, alle 19 in via Papa Giovanni XXIII nella frazione di Santa Maria di Non a Curtarolo. Un adolescente italiano di tredici anni mentre si trovava a casa è stato attinto dal ritorno di fiamma di una bombola mal funzionante. Dopo l'allarme lanciato dai familiari, è tempestivo è stato l'intervento dei soccorritori. Sul posto si è portato il personale medico del Suem 118 che, constatata la gravità della situazione, ha richiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso. Il giovane è stato ricoverato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono considerate di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita. Presenta ustioni di primo e secondo grado al dorso, il torace e le gambe. Saranno decisivi i prossimi giorni per valutarne i margini di recupero. Dai primi riscontri si escluderebbe la complicità di terzi. L'infortunio domestico è stato generato da cause accidentali.

Cesare Arcolini