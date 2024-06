Incidente mortale a Saonara, 73enne di Villatora investita da una Yaris mentre attraversa sulle strisce pedonali

SAONARA - Incidente mortale a Saonara, anziana di Villatora investita mentre attraversa la strada sulle strisce. Ennesima tragedia della strada oggi 5 giugno alle 18 in via Vigonovese a Saonara proprio al confine con il comune veneziano di Vigonovo.

Per cause ora al vaglio della Polizia locale del comandante Luca Meneghini, una donna di circa 73 anni residente in paese, mentre stava attraversando sulle strisce è stata investita da una Yaris Hyundai condotta da un uomo. Esclusa l'ipotesi malore, in un primo momento si pensava che la donna si fosse accasciata sulle strisce. La 73enne è stata investita.

Incidente mortale

Sul luogo della tragedia sono arrivati oltre agli agenti anche i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Da Padova si è alzato anche l'elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare l'anziana sono risultati vani. La viabilità è stata interrotta per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. I mezzi incolonnati sono stati fatti defluire lungo arterie secondarie. Come da prassi il conducente dell'auto è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Alcuni testimoni avrebbero riferito che l'anziana potrebbe aver accusato un malore qualche istante prima di essere colpita mortalmente.