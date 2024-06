LIMENA (PADOVA) - Sospesa dalla lista “Limena Civica” Federica Marinaro, la 25enne candidata consigliera comunale. La decisione è del sindaco uscente Stefano Tonazzo, che negherà alla giovane candidata ogni partecipazione alle iniziative della lista. È l’effetto del caso scoppiato nei giorni scorsi legato al curriculum sospetto della 25enne candidata nella lista di Tonazzo. «Mi assumo la responsabilità oggettiva di ciò che è successo – dichiara Tonazzo - Marinaro è sospesa da ogni attività pubblica con la nostra lista, finché non capiremo tutto ciò che è successo».

Federica Marinaro, le incongruenze nel cv

Ieri si è fatta sentire anche la ragazza, tra tentativi di chiarimenti e mezze ammissioni sulle incongruenze nelle informazioni riportate nel volantino elettorale. E intanto in paese scoppia anche lo scontro politico con l'opposizione che attacca il sindaco uscente. Tutto è legato al curriculum di Marinaro, contenuto nei volantini elettorali distribuiti in tutte le case di Limena. Nella sua presentazione, Marinaro scrive di aver fondato una onlus a sostegno dell’unità di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Niguarda di Milano, che oltre a chiarire che non esiste un reparto di Oncoematologia pediatrica presso la struttura, smentisce di aver mai avuto rapporti con lei. Anche sul suo ruolo di consigliere e assessore nel comune di Corsico ci sono forti dubbi, dato che il suo nome non compare negli archivi consultabili on-line del Comune. Mentre sul volontariato alla Croce Rossa, le segreterie del Comitato di Milano e del Comitato nazionale non hanno informazioni a suo riguardo.

Le verifiche sull'operato al Niguarda

Marinaro, tuttavia, non ritratta le sue qualifiche, ma avanza scuse alla Croce Rossa e all’amministrazione di Corsico e fornisce i tanto attesi chiarimenti su tutti i punti che le sono stati contestati. Primo punto: i rapporti con l’ospedale Niguarda. Sui social di Marinaro a metà maggio era comparsa una lettera con firma dell’allora direttore Mario Giovanni Melazzini, che avrebbe voluto ringraziare la giovane e la sua fondazione per una donazione da 300mila euro all’unità di Oncoematologia pediatrica del nosocomio milanese. «Il nostro direttore sanitario non ha firmato alcuna lettera di ringraziamento per una presunta donazione di questo tipo», chiarivano dall’ufficio comunicazione del Niguarda. Ma anche Marinaro dice di non saper nulla di questo documento falso. «Sono totalmente ignara, nei miei social non ho mai pubblicato un documento del genere – chiosa Marinaro - Temo che la responsabilità di questo avvenimento sia da imputare a qualche hacker che si è intrufolato nel mio profilo e che ha pubblicato questa falsità. Solo oggi segnalando a Facebook queste infiltrazioni sono stata informata che si sono stati dieci tentativi solo nella giornata di ieri». La giovane spiega poi che nei social ha tante persone che la odiano. «Da quando a dicembre salvai una madre con la figlia disabile che stavano attraversando la strada a Montà da un investimento certo, sui social molti soggetti esprimono il loro odio nei miei confronti - aggiunge - Negli ultimi tempi si erano placati, ma da ieri sono tornati alla carica anche augurandomi la morte. Sto valutando di sporgere denuncia».

Le scuse della candidata

Marinaro espone poi le sue scuse per aver inserito nella campagna elettorale i riferimenti al Comune di Corsico e alla Croce Rossa, pur non ritrattando i ruoli ricoperti in entrambi i casi. «A Corsico ho svolto funzioni pubbliche, ai tempi per il caso di Stocca di Mammola abbiamo vissuto grandi momenti di spavento che hanno portato al commissariamento. Il mio nome non compare perché all’epoca mi chiamavo Federico (ma non compare comunque alcun consigliere o assessore dalle ricerche, ndr). Tuttavia, chiedo formalmente scusa all’ente per averlo citato. Ho profondo rispetto per le istituzioni e posso solamente scusarmi». Anche sulla sua posizione di volontaria della Croce Rossa, la giovane candidata consigliera non ritratta, ma si pente di aver citato la Croce Rossa in campagna elettorale. Lo statuto dell’ente, infatti, all’articolo 16, specifica come ogni socio sia tenuto a «non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica».

«Chiedo scusa per la violazione d’uso del nome “Croce Rossa” - dichiara Marinaro - Non sapevo dello statuto e del regolamento deontologico annesso e ho rivolto le mie scuse anche alla dirigenza del mio comitato. Non accetto che si metta in dubbio la mia attività di volontaria: sono dal 2015 volontaria al Comitato di Asso».

Le richieste di chiarire la situazione

I chiarimenti Marinaro li ha forniti in primis al sindaco uscente Tonazzo, che dopo aver sentito la giovane afferma: «Ho chiamato Federica Marinaro e le ho chiesto di chiarire la sua situazione. Quando si era presentata nella nostra lista non avevamo alcun dubbio sulla sua correttezza, che in questi giorni è venuta meno, ma confido ancora che la ragazza possa chiarire ogni punto. Il mio errore in questo caso è stato fidarmi troppo. Parlerò ai miei cittadini tramite i canali social di questa vicenda». Sull’errore del sindaco non nutrono alcuna clemenza gli oppositori politici, la lista progressista "Limena Domani" va all’attacco con la candidata sindaco Anna Maria Fusaro: «Come lista alternativa all’attuale amministrazione abbiamo fatto della trasparenza ed integrità un fattore indispensabile per poter chiedere la fiducia ai cittadini di Limena – afferma la candidata a sindaco - Alla luce di quanto accaduto, e senza alcuna volontà di accanirci sulla ragazza, ci chiediamo come possa Tonazzo richiedere la fiducia dei limenesi, anche perché sorprende come una persona ben navigata in politica come lui abbia potuto commettere un errore così grave». A pochi giorni dal voto, a Limena la campagna elettorale è destinata ad inasprirsi.