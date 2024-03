Castelmassa. Picchia la moglie a sangue anche con la cintura: arrestato un 41enne

ROVIGO - I Carabinieri di Castelmassa (Rovigo) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 41enne, marocchino, domiciliato per maltrattamenti protrattisi per mesi ai danni di una 47enne italiana sua convivente, anche a cinghiate. A far scattare l'intervento dei militari una chiamata d'emergenza che segnalava urla disperate provenire da un'abitazione occupata da una coppia. Quando i Carabinieri sono entrati nell'abitazione si sono trovati di fronte ad ambienti completamente a soqquadro, con arredi e suppellettili distrutti, e soprattutto una donna con evidenti i segni, su tutto il corpo, di un'aggressione, consumata anche facendo ricorso ad una cintura.